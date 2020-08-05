شبكات التوزيع الكهربائية… الواقع وضرورات المعالجة..سحبان محجوب

2020/08/05 | 21:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب سحبان فيصل محجوب: لطبيعة عمل المنظومات الكهربائية، فإن الشمولية في معالجات مفاصلها وتطويرها، بنحو متوازٍ، ضرورة لابد منها لكون صناعة الكهرباء تمر بحلقات متسلسلة لا يمكن تجاوز أيّ منها بدءاً من مراحل إنتاج الكهرباء الأولية ثم نقلها وتوزيعها على المستفيدين بمواصفات آمنة، فلا يجوز الاهتمام بمفصل واحد على حساب المراحل الأخرى، التي تمر بها […]

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