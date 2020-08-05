قلق من سيناريو بيروت.. العراق يتحرك للتخلص من الشحنات الخطرة

2020/08/05 | 21:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرفي أول تحرك بعد المخاوف والتحذيرات من تعرض المدن العراقية إلى كارثة تشبه تلك التي طالت بيروت، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأربعاء، عن تحرك عاجل لمتابعة إجراءات تسليم الشحنات الكيماوية والخطرة.

وذكر بيان للهيئة، 5 آب/أغسطس، إن توجيهات قد صدرت "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، إلى كافة مراكزها الكمركية بالإسراع في جرد الحاويات المحملة بالمواد الكيمياوية والمواد الخطرة التي لم يتم تخليصها من حوزة الكمارك".

وأضاف البيان، أن الهيئة "خاطبت مراكزها الجمركية العاملة في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لغرض تزويدها بجرد لهذه المواد الخطرة والجهات التي تعود لها وبشكل عاجل، وبيان أسباب عدم إنجاز معاملاتها من قبل الوزارات المالكة والإسراع بإنجاز المعاملات الخاصة بهذه الحاويات".

وأشار البيان، إلى حرص الهيئة على "المتابعة المستمرة لهذا الملف المهم من خلال توجيه مديرياتها على العمل وفق ضوابط استيراد ونقل وتخزين المواد الكيماوية والخطرة الصادرة من الجهات ذات الاختصاص".

وتصاعدت المخاوف في العراق، من كارثة قد تعصف بالعاصمة أو مدن البلاد الأخرى، كتلك التي ضربت بيروت، خاصة مع تشابه الظروف في البلدين، من انفلات السلاح والإهمال والفساد.

إلا أن مسؤولًا في هيئة المنافذ الحدودية، رفض الكشف عن اسمه لعدم تخويله بالتصريح، قال لـ"ألترا عراق"، إن "الحاويات المضبوطة والتي تحتوي على مواد كيميائية خطرة، يتم التخلص منها بعد ضبطها واتخاذ الإجراءات بحقها ولا تترك في المنافذ".

وحول مقدار خطورة هذه المواد، بيّن المسؤول أن "المواد المعلن عنها جميعها مواد تخلط مع مواد أخرى لاستخدامات متعددة إلا أنها خطرة بحد ذاتها، سواء للاستخدامات الصناعية أو غيرها"، مشيرًا إلى أنها "بالعادة تكون مواد سمية وليست متفجرة".

وبشأن ما إذا ضبطت منافذ وموانئ العراق خلال السنين السابقة، مادة نترات الأمونيوم التي تسببت بدمار بيروت، نفى المسؤول "ضبط العراق هذا النوع من المواد أو استيرادها خلال السنين السابقة".

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