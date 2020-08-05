وكالة التصنيف الائتماني تخفض نظرتها المستقبلية للديون الأمريكية من مستقرة إلى سلبية

2020/08/05 | 21:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة أثار تحذير وكالة فيتش حيال الديون الأمريكية تساؤلات ملحة حول الوضع في الولايات المتحدة وتداعيات هذا القرار، وما إذا كانت عملية تعثر سيادي عن السداد تلوح في الأفق، وهل حدث هذا الأمر من قبل؟ في البداية، من الهام توضيح قرار وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” حول الوضع المالي في الولايات المتحدة، حيث […]

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