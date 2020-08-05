2020/08/05 | 21:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت تكشف حجم الخسائر الناجمة عن انفجار المرفأ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 21:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيروت تكشف حجم الخسائر الناجمة عن انفجار المرفأ) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيروت تكشف حجم الخسائر الناجمة عن انفجار المرفأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).