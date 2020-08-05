“سو-27” تبعد طائرتين أمريكيتين عن سماء روسيا

2020/08/05 | 21:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متالبعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض مقاتلة “سو-27” طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود، وإبعادهما عن أجواء روسيا.وأشارت وزارة الدفاع في بيان عنها اليوم الأربعاء إلى أنه تم رصد هدفين فوق المياه المحايدة بالبحر الأسود، وهما يقتربان من الحدود الروسية وأقلعت مقاتلة “سو-27” تابعة لقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، […]

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