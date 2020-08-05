طائرة عراقية تحمل مساعدات وكوادر طبية تصل بيروت

2020/08/05 | 21:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت طائرة عراقية تحمل على متنها مساعدات وكادرًا طبيًا إلى بيروت، وفقا لما أعلنته السفارة العراقية في بيروت.

وتحمل الطائرة على متنها أطباء عراقيون جراحون اختصاصيون وعدد من الكوادر الطبية، فضلا عن بعض المواد الطبية لمعالجة حالات الطوارئ، إضافة إلى وفد حكومي عراقي لإعلان التضامن والوقوف إلى جانب لبنان في المحنة الناتجة عن فاجعة انفجار مرفأ بيروت.

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