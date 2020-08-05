علماء يبتكرون أوعية دموية فريدة

2020/08/05 | 21:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ابتكر علماء جامعة تومسك للعلوم التكنولوجية، تقنية جديدة لإنتاج أوعية دموية صناعية، تجعل علاج الجلطات الحادة أكثر سهولة ومتناولا.وتفيد مجلة Applied Surface Science، بأنه وفقا للباحثين، تعتير الطريقة التي ابتكروها أكثر كفاءة وجودة من نظائرها، وفي نفس الوقت تكاد تكون أرخص منها بمرتين.ويقول يفغيني بولباسوف، الباحث في مختبر “النظم البلازمية الهجينة”، […]

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