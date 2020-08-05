2020/08/05 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن مقتل اربعة ارهابيين بضربة للتحالف الدولي في جبال حمرين.وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع كركوك، اسفرت عن قتل ٤ إرهابيين”.وأضافت، أن “قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة …

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