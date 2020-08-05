خوفاً من تكرار انفجار بيروت…مدونون العراق يطلقون هاشتاك لحماية بغداد من “خطر كبير” !

2020/08/05 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد دب الخوف في نفوس العراقيون، بعد يوماً واحداَ من انفجار مرفأ بيروت ومارافقه من حجم الدمار الكبير الذي وصفه خبراء اقتصاد بانه سيعمق جراح لبنان الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بعد ان كانت البداية مع جائحة كورونا فقط.لنوحد هاشتاك ومطلب الشعب لمنع تكرار فاجعة #لبنان في #العراق …#بغداد_منزوعة_العتاد — د.زيد […]

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