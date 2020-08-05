ظريف: غوغل يترجم لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل

2020/08/05 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قسم الترجمة للناطقين بالفارسية في موقع “غوغل”، واتهمه بالانحياز لواشنطن وتل أبيب.وقال ظريف في تغريدة على “تويتر”، إن “غوغل” يقدم ترجمة خاطئة عند نقل التعازي إلى الشعب اللبناني.وكتب: “عندما يريد الناطقون بالفارسية تقديم التعازي للبنانيين بالعربية أو الإنجليزية، يترجمها موقع غوغل إلى “مبروك”.وأضاف: […]

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