غذاء شائع في وجبة الإفطار يحفز نمو خلايا الشعر البشري

2020/08/05 | 22:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يمكن أن يكون استكشاف علاجات تساقط الشعر مهمة شاقة، ولحسن الحظ، يمكن أن تساعد الأبحاث في اكتشاف العلاجات الواعدة، بما في ذلك تطبيق عنصر غذائي معين.وتتنوع علاجات تساقط الشعر تقريبا مثل الآليات، التي تؤدي إلى ظهوره في المقام الأول.وهناك العديد من أسباب تساقط الشعر، بعضها مؤقت، مثل الاستجابة للمواقف العصيبة.والبعض […]

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