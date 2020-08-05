2020/08/05 | 22:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظريف ينتقد "غوغل" بسبب ترجمتها "الخاطئة" للغة الفارسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 22:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف ينتقد "غوغل" بسبب ترجمتها "الخاطئة" للغة الفارسية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف ينتقد "غوغل" بسبب ترجمتها "الخاطئة" للغة الفارسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).