2020/08/05 | 22:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل يقطع أنف زوجته.. والسبب الخروج من المنزل دون إذنٍ منه! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 22:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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