الزيدي: اجراء الانتخابات يحتاج الى اموال طائلة ومن الافضل العمل بالدوائر المتعددة

2020/08/05 | 22:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد المدير العام الأسبق في مفوضية الانتخابات وليد الزيدي، الأربعاء، أن العمل وفق الدائرة الانتخابية الواحدة افضل من العمل بالدوائر المتعددة خلال الانتخابات المبكرة.وقال الزيدي، في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، إن “التعداد السكاني في العراق شيء تعجيزي وهو لم ينجز منذ 2010″، مضيفا أن “المفوضية تعتبر التعداد السكاني مهم جدا لإجراء الانتخابات”.[…]

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