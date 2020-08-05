الامارات ترسل طائرة مساعدات طبية الى لبنان على خلفية انفجار مرفأ بيروت

2020/08/05 | 22:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة أرسلت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني تشمل أدوية وإمدادات طبية، اليوم الأربعاء، في إطار التضامن مع في المحنة التي ألمّت باللبنانيين جراء الانفجارات العنيفة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء.وذكرت وسائل اعلام إماراتية، ان هذه المساعدات الطبية المقدمة من دولة الامارات، جاءت للتخفيف من آثار الحادث […]

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