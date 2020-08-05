محافظها: خسائر انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار

2020/08/05 | 22:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال محافظ بيروت في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.وأوضح محافظ بيروت أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.وقال أيضا إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وأن لبنان قد يواجه أزمة ما لم […]

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