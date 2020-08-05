الأمم المتحدة تقاطع انتخابات الرئاسة في دولة اوربية

2020/08/05 | 22:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا فرحان حق نائب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة السلطات في جمهورية بيلاروس، لاحترام حق التجمع السلمي، واحترام سيادة القانون في البلاد.وأضاف “نتابع عن كثب الوضع في بيلاروس، عشية الانتخابات الرئاسية.ونشير إلى أهمية مراعاة الحق في التجمعات السلمية، واحترام سيادة القانون في بيلاروس، كما هو الحال في البلدان الأخرى”.وتابع حق، في …

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