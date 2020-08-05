مكملات غذائية لتعزيز صحة الدماغ والذاكرة

2020/08/05 | 22:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يزيد ضعف صحة الدماغ من خطر انخفاض قدرة الشخص على التركيز، جنبا إلى جنب مع الأداء المعرفي الضعيف أو المتناقص، وحالات مزاجية غير متساوية، واحتمال حدوث فشل سريع في الذاكرة.ومع ذلك، تقول الدراسات إن تناول مكملات ريسفيراترول يمكن أن يساعد في تحسين صحة الدماغ وتقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالعمر مثل الخرف ومرض […]

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