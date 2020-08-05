2020/08/05 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشروع باغلاق الثغرات الامنية في قرى المقدادية بديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 22:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشروع باغلاق الثغرات الامنية في قرى المقدادية بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشروع باغلاق الثغرات الامنية في قرى المقدادية بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).