2020/08/05 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيروشيما بيروت – أماني سعد ياسين ما حدث عصر يوم الثلاثاء في 4 آب 2020 في مدينة بيروت يفوق الوصف.ما حدث في هذه المدينة الآمنة المسالمة في هذا اليوم سيظل ينزف في عقول اللبنانيين بل في عقول من يسكن المعمورة كلّها لأعوام وأعوام آتية.ما حصل في بيروت البارحة شبّهه أكثر المحلّلين بقنبلة هيروشيما […]

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