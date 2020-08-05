بعد حرارة لاهبة..العراق يشهد موجة امطار “استثنائية” شمالاً وجنوبا مع بعض التحولات الجوية

2020/08/05 | 22:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد في تحولات ملفتة تمر على العراق، يتحول الطقس في بعض الايام من ارتفاعه بدرجات الحرارة اللاهبة خاصة في الايام الاخيرة الى اعلى من 52 مئوية، الى تساقط الامطار ونسمات البرد خلال شهر اب الحالي .ويقول متنبئون جويون، ان العراق شهد اليوم الاربعاء 5 اب موجة من الامطار في شمال وجنوب […]

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