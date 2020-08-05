الأمم المتحدة تقاطع انتخابات الرئاسة في بيلاروس

2020/08/05 | 22:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعا فرحان حق نائب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة السلطات في بيلاروس، لاحترام حق التجمع السلمي، واحترام سيادة القانون في البلاد.وأضاف: “نتابع عن كثب الوضع في بيلاروس، عشية الانتخابات الرئاسية.ونشير إلى أهمية مراعاة الحق في التجمعات السلمية، واحترام سيادة القانون في بيلاروس، كما هو الحال في البلدان الأخرى”.وتابع حق، […]

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