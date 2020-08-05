طيران التحالف ينفذ غارة جوية على داعش بجبال حمرين

2020/08/05 | 22:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لايزال مسلحو داعش يشنون هجمات في مناطق متفرقة من العراق

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