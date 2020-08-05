إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين

2020/08/05 | 22:39 - المصدر: الصباح

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بيروت- أمين ناصر

أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت بعد الانفجار الذي حدث في المرفأ امس الثلاثاء.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا انفجار المرفأ إلى 135 قتيلاُ و80 مفقوداً وأكثر من خمسة الاف جريح.

وأفادت مصادر بأن مجلس الوزراء اللبناني، اتخذ قرارا اليوم الأربعاء، بوضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار المرفأ فى الإقامة الجبرية إلى حين تحديد المسؤولية.

وكان الانفجار، الذي وقع أمس الثلاثاء فى مستودع بمرفأ بيروت يضم مواد شديدة الانفجار، هو الأقوى منذ أعوام فى لبنان، الذى يعانى من أزمة اقتصادية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب: إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التى تدخل فى صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة فى الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة، وأن هذا الأمر غير مقبول".

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