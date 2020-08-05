المبعوث الأميركي لـ ايران : الكاظمي تصدى لكتائب حزب الله بشكل مبكر

2020/08/05 | 22:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المبعوث الأميركي إلى الملف الإيراني برايان هوك، الأربعاء، أن رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي تصدى لكتائب حزب الله بشكل مبكر.حديث هوك جاء في كلمة، اكد فيها ايضاً، أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني خطط لهجوم ضد مصالح أميركا فقرر ترامب ضربه.كما أن التقارير توثق ضعف وكلاء إيران نتيجة حملة الضغط القصوى.وأضاف أن […]

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