زيدان يعلن عن قائمة النادي الملكي لمواجهة مانشستر سيتي

2020/08/05 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة مصيرية أمام مضيفه مانشستر سيتي يوم الجمعة المقبل على ملعب “الاتحاد”، وذلك في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.واستدعى الفرنسي زين الدين زيدان 24 لاعبا لخوض هذه المباراة المصيرية والصعبة للغاية ضد الفريق الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، نظرا لهزيمة الفريق الملكي […]

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