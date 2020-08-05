ارتفاع أسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية

2020/08/05 | 22:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار النفط، يوم الاربعاء، الى مستوى قياسي جديد فيما صعد خام برنت فوق 46 دولارا للبرميل.وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع آذار بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأمريكية، كما ان التفجيرات الاخيرة في بيروت قد اعطت اشارة الى استمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط الغنية […]

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