العبادي يستقبل وزير الدفاع ويبحث معه الاوضاع الامنية في البلاد

2020/08/05 | 22:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بحث رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي مع وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري الاوضاع الامنية وتعزيز قدرات القوات المسلحة .وقال بيان لمكتب العبادي تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، انه جرت مناقشة الاوضاع الامنية التي يشهدها البلد والجهود المبذولة من قواتنا الامنية لمطاردة بقايا خلايا عصابات داعش الارهابية النائمة والحفاظ على […]

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