2020/08/05 | 23:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن وزارة التخطيط هي الجهة المخولة في تحديد الدوائر الانتخابية حسب النسب السكانية.وقال عضو اللجنة صائب خدر في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، إن “وزارة التخطيط هي من تحدد الدوائر الانتخابية حسب النسب السكانية، وحسب الاتفاق السياسي الذي يتضمن دمج الاقضية التي يقطنها أقل من 100 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية : وزارة التخطيط هي الجهة المخولة في تحديد الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية : وزارة التخطيط هي الجهة المخولة في تحديد الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).