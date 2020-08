ترامب : أخبار كبيرة حول تجسس أوباما وبايدن على حملتي الانتخابية

2020/08/05 | 23:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيكشف عما وصفها بجريمة القرن السياسية.وغرد ترامب عبر “تويتر” قائلاً: “أخبار كبيرة، حول تجسس باراك أوباما وجو بايدن، على حملتي الانتخابية، إنها الخيانة”.BIG NEWS! The Political Crime of the Century is unfolding.ObamaBiden illegally spied on the Trump Campaign, both before and after the election.[…]

