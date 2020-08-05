2020/08/05 | 23:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسرع من الصوت.. الجيش الأميركي يجرب صاروخاً جديداً (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 23:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسرع من الصوت.. الجيش الأميركي يجرب صاروخاً جديداً (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسرع من الصوت.. الجيش الأميركي يجرب صاروخاً جديداً (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).