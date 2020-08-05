إصابة داليدا زوجة ⁧‫رامي عياش‬⁩ أثناء انفجار ⁧‫بيروت . فيديو

2020/08/05 | 23:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُصيبت “داليدا”، زوجة الفنان رامي عياش، في الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت.ونشر برنامج ET بالعربي”، مقطع فيديو لـ”داليدا”، عبر إنستجرام وظهرت غارقة في دمائها وتتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.وعلق الحساب على الفيديو: “إصابة داليدا زوجة ⁧‫رامي عياش‬⁩ أثناء انفجار ⁧‫بيروت‬⁩ والتي كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، […]

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