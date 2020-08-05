بتوجيه من الكاظمي.. لجنة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية دات الطابع الكيمياوي

2020/08/05 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

♦️رئيس هيئة المنافذ الحدودية: حصلت موافقة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية ذات الطابع الكيمياوي وعالية الخطورة

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، الماس فاضل، الأربعاء، 05 آب، 2020، أن هنالك مشاكل كبيرة قد تعرقل عملية اجراء الانتخابات المبكرة في الوقت الذي حددته الحكومة بحزيران من العام المقبل 2021.

وقالت فاضل في حديث خصت به (بغداد ال

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كاطع الركابي، اليوم الأربعاء، أن عدم الكشف عن نتائج التحقيقات بشأن التفجيرات والحوادث في العراق طيلة السنوات السابقة، تقف خلفها اسباب سياسية.

وقال كاطع الركابي، في حديث لـ(بغداد

بغداد اليوم _ بغداد

أثارت أنباء انتهاء لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الاربعاء، من أعمالها والتي انتهت بإجراء تغييرات وتعديلات على الدستور، من بينها أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتولى مهمة تشكيل الحكومة، أثارت جدلا قد يمهد لصراع

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