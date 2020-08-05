2020/08/05 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة : الفحوصات المختبرية لم تثبت اصابة بكتيرية او وبائية للاسماك النافقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة : الفحوصات المختبرية لم تثبت اصابة بكتيرية او وبائية للاسماك النافقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة : الفحوصات المختبرية لم تثبت اصابة بكتيرية او وبائية للاسماك النافقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).