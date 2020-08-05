بغداد ستوفر الوقود للبنان بعد انفجار بیروت

2020/08/05 | 23:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بيان للحكومة اللبنانية بأن العراق سيقدم الوقود للبنان لمساعدته في تجاوز تداعيات الانفجار في مرفأ بيروت....

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