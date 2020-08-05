ما مقدار الماء الذي يجب شربه يوميا لتجنب انتفاخ المعدة؟

2020/08/05 | 23:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يؤثر انتفاخ المعدة على معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، ولكن يمكن تجنب الشعور بالانتفاخ وآلام البطن ببساطة عن طريق شرب الماء.وقد يكون ألم الانتفاخ ناتجا عن تناول بعض الأطعمة التي تسبب الغازات، أو عن طريق تناول الطعام بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم.ولكن، من أفضل الطرق وأسهلها وأكثرها فعالية […]

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