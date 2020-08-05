2020/08/05 | 23:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز: اصابات كورونا ​في تركيا أكبر من المعلن عنها رسميا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 23:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: اصابات كورونا ​في تركيا أكبر من المعلن عنها رسميا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: اصابات كورونا ​في تركيا أكبر من المعلن عنها رسميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).