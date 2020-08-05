2020/08/05 | 23:50 - المصدر: NRT عربية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: اصابات كورونا في تركيا أكبر من المعلن عنها رسميا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: اصابات كورونا في تركيا أكبر من المعلن عنها رسميا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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