الزراعة : اسباب نفوق الاسماك اما الصيد الجائر او أستخدام المبيدات السامة

2020/08/05 | 23:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت وزارة الزراعة أن الفحوصات المختبرية للاسماك النافقة لم تثبت وجود اية اصابة بكتيرية او وبائية ،مؤكدة ان نسبة الاسماك النافقة قليلة جدا وليس كما ظهر في وسائل الاعلام من صور قديمة تعود لسنوات سابقة .وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف أن جميع العينات المسحوبة سواء كان للاسماك النافقةاو المياه ضمن منطقة […]

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