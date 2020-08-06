المعهد الأمريكي للجيوفيزياء:انفجار بيروت زلزال بقوة 3.3 على مقياس ريختر

2020/08/06 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارجاء‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اغتيال‭ ‬الحريري‭ ‬والمساعدات‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬تتابع‭ ‬لنجدة‭ ‬المنكوبين لاهاي‭- ‬بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬اعلنت‭ ‬المحكمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بلبنان‭ ‬الاربعاء‭ ‬إرجاء‭ ‬إصدار‭ ‬حكمها‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬الاسبق‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬2005‭ ‬إثر‭ ‬الانفجار‭ ‬الضخم‭ ‬الذي‭ ‬هز‭ ‬بيروت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وخلف‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭.‬ وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ […]

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