بيروت والموصل وهيروشيما

2020/08/06 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ذهبوا في التشبيه بعيداً ليقولوا أنَّ آثار الدمار في انفجار مرفأ بيروت يشبه ما حدث في هيروشيما.لكن المقارنة الاقرب هي بين صور دمار المرفأ والدمار المذهل الذي لحق بالموصل في العام ٢٠٠٧ في خلال عملية تحريرها من تنظيم داعش الذي كان قد احتلها برصاصات قليلة في العام ٢٠١٤. مع اختلاف واضح […]

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