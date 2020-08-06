2020/08/06 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الطوارئ في بيروت لأسبوعين والإقامة الجبرية على المعنيين بملف الأمونيوم بيروت- باريس -الزمان طلبت الحكومة اللبنانية الأربعاء فرض «الإقامة الجبرية» على كل المعنيين بملف نيترات الأمونيوم الذي تسببت كميات كبيرة منه مخزّنة في مرفأ بيروت، بالانفجار الذي أوقع مئة قتيل وأكثر من أربعة آلاف جريح. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد خلال تلاوة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تفتح تحقيقاً في انفجار المرفأ مع زيارة رئيسها الى لبنان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تفتح تحقيقاً في انفجار المرفأ مع زيارة رئيسها الى لبنان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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