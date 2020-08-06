2020/08/06 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬لأسبوعين‭ ‬والإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬على‭ ‬المعنيين‭ ‬بملف‭ ‬الأمونيوم بيروت‭- ‬باريس‭ -‬الزمان‭ ‬ طلبت‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬فرض‭ ‬‮«‬الإقامة‭ ‬الجبرية‮»‬‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المعنيين‭ ‬بملف‭ ‬نيترات‭ ‬الأمونيوم‭ ‬الذي‭ ‬تسببت‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬منه‭ ‬مخزّنة‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬بيروت،‭ ‬بالانفجار‭ ‬الذي‭ ‬أوقع‭ ‬مئة‭ ‬قتيل‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬جريح‭.‬ وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإعلام‭ ‬منال‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬خلال‭ ‬تلاوة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا‭ ‬تفتح‭ ‬تحقيقاً‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬المرفأ‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬رئيسها‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا‭ ‬تفتح‭ ‬تحقيقاً‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬المرفأ‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬رئيسها‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).