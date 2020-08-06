2020/08/06 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل غرفة إستخبارات مشتركة للحشد الشعبي ضبط 7 صواريخ في الدورة موجهة نحو الخضراء وسقوط ثامن بغداد – الزمان اعلنت خلية الإعلام الأمني العثور على سبعة صواريخ نوع كاتيوشا في منطقة كرارة في الدورة ببغداد موجهة نحو المنطقة الخضراء.وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القوات الأمنية عثرت على سبعة صواريخ […]

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