2020/08/06 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية النجف تعلن نتائج الصف السادس الإبتدائي بنسبة نجاح 85 بالمئة مجلس الوزراء يعلن التوصيات الخاصة بالمحاضرين والمعينين في وزارتين النجف – سعدون الجابري اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء التوصيات الخاصة بالمحاضرين والمعينين على الملاك المؤقت أو بأجر يومي.وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد في تصريح امس إن (مجلس الوزراء اقر […]

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