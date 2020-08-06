مقتل واصابة 5 جنود بهجوم لداعش في مطيبيجة

2020/08/06 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ صلاح الدينافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل وإصابة 5 جنود بهجوم لتنظيم داعش في مطيبيجة.وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "عصابات داعش نفذت هجوما على فوج الثاني لواء المغاوير في قيادة عمليات صلاح الدين في مطيبيجة".واضاف ان "الهجوم اسفر عن مقتل جنديين واصابة 3 اخرين".

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بغداد اليوم- بغداد

قال اللواء خالد المحنا - المتحدث باسم وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، ان الإجراءات القانونية تطبق بحق من يخالف او يتحايل ويكسر حظر التجوال، مشيرا الى ان القوات الامنية مستمرة باعتقال المخالفين بشكل يومي.

وذكر المحنا في مقابلة متل

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الاربعاء، عن آلية جديدة اتبعتها وزارة الدفاع والداخلية في تخزين عتاد القوات الأمنية والحشد الشعبي لتفادي كوارث محتملة من سوء التخزين تكرر سيناريو ما حدث في العاصمة

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الأربعاء، بوصول رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير يار الله إلى محافظة ديالى، وعقد اجتماع مع القيادات الأمنية.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس أركان الجيش العراقي، عبد ال

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