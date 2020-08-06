من هنا تكون البداية – طالب سعدون

2020/08/06 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هنا تكون البداية تلقيت ردودا تضمنت آراء وتعليقات على مقالي (أقصر الطرق لاسترجاع ما سُرق ) – ربما كانت أكثر من أي مقال أخر- نشر هنا في (الزمان) بتاريخ 23 تموز الماضي عن خطوة اسعد باشا العظم والي دمشق ايام العثمانيين الجريئة والفريدة في معالجة الوضع المالي ، بعد أن نخر […]

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