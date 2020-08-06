كابوسي البيروتي الذي تحقق - جعفر المظفر

2020/08/06 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر قبل ثلاثة أيام إتصلت بصديق عراقي عزيز يعيش إلى الجوار مني لأحكي له عن كابوس زارني الليلة الماضية, ولأني أعرف عنه محبته التي لا توصف للبنان وبيروت, ولأن زوجته وأم أولاده وأختنا الغالية هي من مسيحي بيروت حيث أثمرت الروح العابرة للأديان والطوائف زواجا مباركا بين إنسانين كل منهما على دين, فإذا بهما وقد جعلهما الحب على دين واحد, ولأنه يعرف عشقي لبيروت ومحبتي التي لا تأكل منها قوانين الإنتماء للمكان فلق ......





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