القاموس القرآنى : الصراط - أحمد صبحى منصور

2020/08/06 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة :( بسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰ-;-نِ الرَّحِيمِ ﴿-;-١-;-﴾-;- الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿-;-٢-;-﴾-;- الرَّحْمَـٰ-;-نِ الرَّحِيمِ ﴿-;-٣-;-﴾-;- مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿-;-٤-;-﴾-;- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿-;-٥-;-﴾-;- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿-;-٦-;-﴾-;- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْت ......





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