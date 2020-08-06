الكاظمي يلتقي الخريجين من المتظاهرين ويعد بتلبية مطالبهم

2020/08/06 | 06:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمع رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي الأربعاء، لمجموعة من الشباب المتظاهرين خرّيجي الكليات والمعاهد اثر زيارته لهم في أماكن تظاهرهم واعتصامهم، ...

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