صورة الممرضة اللبنانية البطلة تجتاح الإنترنت

2020/08/06 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت بشكلٍ واسعٍ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لممرضة في مستشفى القديس جاورجيوس في الأشرفية وهي تحتضن ثلاثة أطفال رضع كانت قد أنقذتهم من الإنفجار الّذي وقع يوم الثلاثاء في مرفأ بيروت.ومن جهته، نشر المصور بلال الجاويش الصورة عبر صفحته على تويتر قائلاً: “16 سنة من التصوير الصحفي والكثير من الحروب.لم أر كالذي […]

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