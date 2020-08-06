فيزيائي يفجر مفاجأه بخصوص “تفجير بيروت “

2020/08/06 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البروفيسور في علم الفيزياء، خالد حسين، الأربعاء، إنه لا يمكن لنيترات الأمونيوم أن تنفجر من تلقاء نفسها.وجاء حديث حسين خالد بعدما قال رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب إن 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع “خطير”، يعتقد أنها السبب وراء انفجار مرفأ بيروت، فيما تواصل لجنة خاصة […]

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